"ChatGPT? Entro cinque anni sarà obsoleto", così l'informatico Yann LeCun

L'Università di Siena ha conferito la laurea honoris causa a Yann LeCun, considerato uno dei padrini dell'intelligenza artificiale per come la conosciamo oggi. Un’occasione per annunciare anche la collaborazione con la fondazione di ricerca SaiHub per realizzare il primo supercomputer italiano specializzato in materia. Sui rischi, le opportunità e il futuro di questa tecnologia, sentiamo l'intervista di Dario Marchetti allo scienziato francese.