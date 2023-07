Ibiza, attivisti climatici imbrattano con della vernice il superyacht dell'ereditiera di Walmart

Gli attivisti per il clima di Futuro Vegetal hanno spruzzato della vernice contro il superyacht Kaos, la lussuosa imbarcazione di Nancy Walton Laurie: l'erede dell'azienda Walmart. Il personale di bordo ha risposto agli autori del gesto spruzzando acqua. Poi lo yatch, di 110 metri, si è allontanato dalla banchina. L'azione rivendicata dal gruppo, che ha mostrato il cartello “Voi consumate. Gli altri soffrono”, è stata eseguita nell'ambito di “Jets and Yachts, the party is over” - ovvero una campagna mirata a colpire i beni di lusso, i jet privati e anche le imbarcazioni milionarie. I due sono stati arrestati.