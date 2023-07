Il 3 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato nel mondo

Lunedì 3 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato a livello globale, secondo i dati dei Centri nazionali statunitensi per la previsione ambientale.

La temperatura media globale ha raggiunto i 17,01 gradi Celsius (62,62 Fahrenheit), superando il record di agosto 2016 di 16,92° (62,46 F).

Nelle ultime settimane gli Stati Uniti sudoccidentali hanno sofferto sotto un'intensa cupola di calore. Le temperature hanno raggiunto i 46° a Phoenix, in Arizona, mentre nel sud del Texas sono salite fino ai 48°.

Ondata di caldo in Cina con la colonnina di mercurio vicina ai 40°C in molte zone del Paese, mentre in altre si assiste a piogge torrenziali. Secondo l'agenzia ufficiale New China, a luglio il Paese dovrà confrontarsi "con molteplici disastri naturali, in particolare inondazioni, venti violenti e temperature elevate".

Sfiorati i 50° in Nord Africa. In India, gli ospedali dell'Uttar Pradesh si sono riempiti di pazienti che si sono ammalati a causa del caldo torrido mentre le temperature si avvicinavano ai 45°.

E anche in Antartide, dove adesso è inverno, sono state registrate temperature insolitamente elevate. La base di ricerca ucraina Vernadsky nelle isole argentine del continente bianco ha recentemente battuto il record di temperatura mai registrata nel mese di luglio con 8,7°C.