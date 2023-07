Il cardinale Zuppi: "Divorzio tra cultura e politica, che è diventata a volte ignorante"

“La presenza politica, che avrebbe segnato la ricostruzione e decenni successivi, rinasceva dal grembo della cultura”, ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi nella sua prolusione al convegno “Il Codice di Camaldoli”, cui ha preso parte anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. “Uno dei problemi di oggi - ha proseguito il presidente della Cei - è invece proprio il divorzio tra cultura e politica, non solo per i cattolici, consumatosi negli ultimi decenni del Novecento, con il risultato di una politica epidermica, a volte ignorante, del giorno per giorno, con poche visioni, segnata da interessi modesti ma molto enfatizzati, molto polarizzati”.

“Dovremmo diffidare di una politica così - ha aggiunto ancora l'arcivescovo di Bologna -, ma spesso ne finiamo vittime, presi dall'inganno dell'agonismo digitale che non significa affatto capacità, conoscenza dei problemi, soluzione di questi. Cioè, il tradimento della politica stessa!”.