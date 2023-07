Il drone cattura lo spettacolo dell’eruzione del vulcano in Islanda

Dopo un’intensa attività sismica, lunedì, la lava ha iniziato a fuoriuscire dal fianco del monte Fagradalsfjall, non lontano dalla capitale Reykjavik. Nelle ultime ore l'attività dell'eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes, è diminuita, ma non ha mancato di offrire uno spettacolo ipnotico, come dimostrano le immagini di Ragnar Visage per RÚV, l’emittente pubblica islandese, e del fotografo Juergen Merz.