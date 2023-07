Il drone da ricognizione è tascabile: video dell'addestramento tattico dei soldati russi

Diffuso in rete dal ministero della difesa russa, vi si mostrano le esercitazioni dei militari russi in diverse tattiche per i "raid" sul campo di battaglia.

"I combattenti migliorano le loro abilità nel camuffamento, nei movimenti e nel fuoco dei moderni fucili d'assalto AK-12 Kalashnikov, fucili di precisione ASVK e mitragliatrici - così nel post sui social - durante l'addestramento vengono utilizzati moderni mezzi tecnici di ricognizione e UAV".

Il drone da ricognizione lanciato da un militare, è "tascabile": video dell'addestramento tattico dei soldati russi.

"Dopo aver completato un corso completo di addestramento e coordinamento del combattimento, il personale militare sarà inviato nella zona di combattimento per ruotare le unità del Distretto militare occidentale".