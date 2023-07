Messico, il bus precipita in un burrone: i morti sono quasi trenta

E' di almeno 29 morti e 19 feriti il bilancio di un incidente avvenuto a un autobus nel sud del Messico. Il veicolo, che viaggiava dalla capitale Città del Messico attraverso lo Stato meridionale di Oaxaca, è precipitato in un burrone alto più di 20 metri nei pressi della città di Magdalena Penasco, come ha riferito Jesus Romero, il ministro dell'Interno dello Stato. Circa 14 persone sono state ricoverate nella città di Tlaxiaco, mentre altre cinque sono state trasportate in aereo a Oaxaca de Juarez.