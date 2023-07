Il fidanzato di Michelle: “Era il mio sole, ora è tutto buio. Chiedo giustizia”

"A Michelle non interessava lui e lei pensava fosse un suo amico. Credo che lui abbia provato un approccio con Michelle e che lei si fosse scansata, questo deve aver scatenato la sua rabbia". È quanto dice ai microfoni de “La Vita in Diretta” il fidanzato di Michelle Maria Causo, la minorenne uccisa in un appartamento di Primavalle il 28 giugno da un suo coetaneo. E in merito ad eventuali complici del presunto assassino che è stato fermato, aggiunge: "c'erano più persone sicuramente, perché lui si è fatto portare il carrello sotto casa, penso che ci siano dei complici, ne sono sicuro. Michelle era forte e lui da solo non ce l'avrebbe fatta. Lui non lo conosco, l'ho visto solo una volta da quello che mi ricordo".

Il ragazzo ha ancora raccontato: "La madre di Michelle mi ha detto che l'hanno assassinata e mi è crollato il mondo. Michelle emanava felicità da tutti i pori, ma ora c'è soltanto depressione. Uccidendola mi hanno tolto tutto. Io e lei stavamo insieme da un anno e sette mesi. Michelle non mi ha mai tradito perché amava solo me".