Il figlio di Aurora Ramazzotti incontra il bisnonno: il video commuove e conquista i social

“Bisnonno” recita il post che accompagna il video dell'incontro tra il figlio di Aurora Ramazzotti con suo nonno. La giovane conduttrice tiene in braccio Cesare Augusto, mentre il padre di Eros sorride e fa le facce buffe. Tanti i commenti positivi dei fan alla figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, che sta condividendo con i suoi follower questo momento intenso e speciale della sua vita. Qualche mese fa, Ramazzotti si è dovuta difendere dalle critiche degli hater per essersi mostrata in foto senza il figlio (Che si trovava a fianco a lei, come precisò successivamente) e per aver scritto “Un'ora d'aria”.