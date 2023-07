Il ghiacciaio del Teodulo si ritira, riaffiorano i resti di un alpinista scomparso nel 1986

Lo scioglimento del ghiacciaio ai piedi del Cervino ha riportato alla luce i resti di un alpinista tedesco scomparso quasi quaranta anni fa. Le analisi del DNA hanno confermato che si tratta di uomo, all’epoca di 38 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dopo che non era tornato da una escursione.

La macabra scoperta è stata fatta il 12 luglio scorso da alcuni escursionisti che stavano camminando lungo il ghiacciaio del Teodulo a Zermatt.

"L'analisi del DNA ha permesso di identificare un alpinista scomparso nel 1986”, si legge in un comunicato della polizia del Canton Vallese.

La polizia, che non ha fornito informazioni sulla sua identità e sulle circostanze della morte, ha diffuso una foto dell'attrezzatura che affiora dalla neve: uno scarpone con i lacci rossi e vecchi ramponi.

Quello del Teodulo, come gran parte dei ghiacciai alpini, si è notevolmente ritirato negli ultimi decenni. Dal 1973 è arretrato di un quarto della sua estensione.

L’anno scorso, il ritiro del ghiacciaio provocò lo spostamento del confine tra Italia e Svizzera che in questo punto è collocato in corrispondenza dello spartiacque - il punto in cui l'acqua di fusione scende verso un Paese o l'altro. Il ritiro del Teodulo, incidendo sulla morfologia del crinale, ha comportato di fatto lo spostamento dello spartiacque e dunque della linea di confine.

Da tempo, l’anomalo scioglimento dei ghiacciai a causa del riscaldamento globale ha moltiplicato ritrovamenti come quello di Zermatt.

Esattamente un anno fa, sempre nel Vallese, il ghiacciaio Stockji ha restituito le spoglie di Thomas Flamm, un turista tedesco scomparso nell’agosto del 1990.

I resti trovati nel settembre del 2002 sul ghiacciaio di Corbassière, nella zona del Grand Combin, sulle Alpi svizzere, appartenevano invece a un giovane inglese di cui si erano perse le tracce il 31 dicembre del 1974 .

Nel 2014, il corpo di un altro alpinista britannico, Jonathan Conville, scomparso nel 1979, furono localizzati da un elicottero che portava rifornimenti a un rifugio sul Cervino.