Il missile di contraerea russo manca il drone ucraino - Video

In questo video, ripreso con tutta probabilità nella regione di Zaporizhzhia, alcuni chilometri addentro il territorio controllato dai russi a Nord della città di Melitopol, il sistema di difesa aerea russo Tor-M2 non riesce a intercettare un piccolo drone ucraino: è progettato per colpire bersagli decisamente più grandi, nonostante sia in grado di individuare un velivolo così piccolo e di puntarlo. Kiev ha riferito di aver avanzato due chilometri in questa direzione tra il 6 e il 13 luglio 2023.

(video da TikTok @boroda2109)