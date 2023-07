Il momento dell'esplosione nel centro di Johannesburg che fa saltare in aria i minibus

Un'esplosione di origine sconosciuta ha colpito il quartiere centrale degli affari di Johannesburg, uccidendo una persona e ferendone decine.

I filmati delle telecamere di sicurezza mostrano il momento in cui è avvenuta la deflagrazione, che ha lanciato in aria per alcuni metri i taxi minibus e creato una profonda crepa nella strada asfaltata, tra il fuggi fuggi dei passanti.

La causa dell'esplosione non è stata ancora confermata.

Il video della CCTV è stato verificato con i video girati da Reuters delle conseguenze in Lilian Ngoyi Street, abbinando i veicoli e gli edifici danneggiati subito dopo l'esplosione.