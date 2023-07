Il Papa all'Angelus con una nonna e suo nipote: "Promuovere un'alleanza tra generazioni"

È un Papa insolitamente accompagnato da una nonna e da suo nipote, quello che oggi si affaccia dalla finestra del Palazzo Apostolico per l’Angelus a piazza San Pietro. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, e mentre si celebra la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Pontefice ha scelto un ragazzo e un'anziana, sua nonna, per apparire alla finestra dello studio, in Vaticano, per recitare la preghiera di mezzogiorno. “Sono accanto a me un giovane e una nonna, un nipote e una nonna. Un applauso per loro” ha esortato Bergoglio.

“La vicinanza tra le due giornate - ha spiegato il Papa - sia l'invito a promuovere un'alleanza tra le generazioni, di cui c'è tanto bisogno, perché il futuro si costruisce insieme nella condivisione di esperienze e nella cura reciproca tra i giovani e gli anziani”. “Non dimentichiamoci di loro - ha poi aggiunto il Pontefice - e facciamo un applauso a tutti i nonni e a tutte le nonne, forte! Preghiamo anche per questa nonna e questo nipote, con tutti i nonni con i nipoti”.

“Tentazione di fare piazza pulita, di gettar via il bambino insieme all’acqua sporca”

Il nostro mondo “è come un grande campo, dove Dio semina grano e il maligno zizzania, e perciò crescono insieme bene e male” spiega poi papa Francesco, commentando il Vangelo del giorno. “Lo vediamo dalle cronache, nella società e anche in famiglia e nella Chiesa. E quando, assieme al buon grano, scorgiamo erbe cattive, ci viene voglia di strapparle via subito, di fare piazza pulita. Ma il Signore oggi ci avverte che è una tentazione: non si può creare un mondo perfetto e non si può fare il bene distruggendo sbrigativamente ciò che non va, perché questo sortisce effetti peggiori: si finisce - come si dice - col gettar via il bambino insieme all'acqua sporca”.

Il Pontefice parla, più del solito, per espressioni comuni e popolari, in questa caldissima domenica di luglio. E prosegue: “C'è però un secondo campo dove possiamo e dobbiamo fare pulizia: è il campo del cuore, l'unico su cui possiamo intervenire direttamente. Anche lì ci sono grano e zizzania, anzi è proprio da lì che tutt'e due si espandono nel grande campo del mondo”.

“Il nostro cuore, infatti, è il campo della libertà: non è un laboratorio asettico, ma uno spazio aperto e perciò vulnerabile. Per coltivarlo come si deve, bisogna da una parte prendersi cura con costanza dei delicati germogli del bene, dall'altra individuare e sradicare le piante infestanti” prosegue ancora il Papa. “Allora guardiamoci dentro ed esaminiamo ciò che succede, cosa sta crescendo in noi di bene e di male. C'è un bel metodo per farlo: è l'esame di coscienza” ha aggiunto il Papa. Guardando poi alle “persone che frequentiamo ogni giorno e che spesso giudichiamo”, ha detto Bergoglio, “come ci è facile riconoscere la loro zizzania! E quanto è difficile invece sapervi vedere il buon grano che cresce!”. Occorre però “imparare a vedere negli altri, nel mondo e in sé stessi, la bellezza di quanto il Signore ha seminato, il grano baciato dal sole con le sue spighe dorate”.

“Vinciamo la tentazione di fare di ogni erba un fascio”

“Chiediamo la grazia di saperlo scorgere in noi, ma anche negli altri, cominciando da chi ci sta vicino” ha proseguito il Pontefice, riferendosi alla capacità di scorgere in se stessi il bene del Signore. “Allora, anche oggi possiamo porci alcune domande. Pensando al campo del mondo: so vincere la tentazione di fare di ogni erba un fascio, di fare piazza pulita degli altri con i miei giudizi? Poi, pensando al campo del cuore: sono onesto nel ricercare in me le piante cattive e deciso nel gettarle nel fuoco della misericordia di Dio? E, pensando al campo del vicino: ho la sapienza di vedere ciò che è buono senza scoraggiarmi per i limiti e le lentezze altrui?”.

“Il Mediterraneo non sia mai più teatro di morte e disumanità”

“Adesso desidero attirare l'attenzione sul dramma che continua a consumarsi per i migranti nella parte settentrionale dell'Africa. Migliaia di essi, tra indicibili sofferenze, da settimane sono intrappolati e abbandonati in aree desertiche” prosegue il Papa. “Rivolgo il mio appello in particolare ai capi di Stato e di governo europei e africani – ha proseguito Francesco – affinché si presti urgente soccorso e assistenza a questi fratelli e sorelle. Il Mediterraneo non sia mai più teatro di morte e di disumanità. Il Signore illumini le menti e i cuori di tutti, suscitando sentimenti di fraternità solidarietà e accoglienza”.

“Eventi estremi, si faccia qualcosa per il clima e per limitare le emissioni inquinanti”

“Si stanno sperimentando, qui e in molti Paesi, eventi climatici estremi. Da una parte varie regioni sono interessate da ondate anomale di caldo e colpite da devastanti incendi. Dall'altra, in non pochi luoghi vi sono nubifragi e inondazioni, come quelle che hanno flagellato nei giorni scorsi la Corea del Sud” aggiunge il Papa. “Sono vicino a quanti soffrono e a coloro che stanno assistendo le vittime e gli sfollati. E per favore – ha esortato –, rinnovo il mio appello ai responsabili delle Nazioni perché si faccia qualcosa di più concreto per limitare le emissioni inquinanti. È una sfida urgente e non si può rimandare. Riguarda tutti. Proteggiamo la nostra casa comune”.