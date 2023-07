Il selfie del soldato ucraino con di sfondo il cannone russo in fiamme: video dell'obice "Gvozdika"

Un militare ucraino filma un commilitone che fa il segno "OK" con la mano, in un selfie con nello sfondo un cannone russo in fiamme. Secondo il post, si tratterebbe di "Cannoni semoventi 122-mm "Gvozdika", distrutti dalle forze armate ucraine "da qualche parte nella zona di guerra".

La Russia sta dispiegando sul terreno tutte le risorse possibili per impedire alle forze ucraine di avanzare nell'est e nel sud del Paese. Lo ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskiy, dopo che il suo consigliere, Andriy Yermak, ha ammesso con i giornalisti che "ad oggi la controffensiva non sta avanzando così velocemente".

"Dobbiamo capire tutti molto chiaramente, il più chiaramente possibile, che le forze russe nelle nostre terre meridionali e orientali stanno facendo tutto il possibile per fermare i nostri soldati. E ogni mille metri che avanziamo, ogni successo di ogni brigata combattente merita la nostra gratitudine", ha affermato Zelensky su Telegram.