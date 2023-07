Il soldato ucraino è incredulo: il fucile della prima guerra mondiale nella trincea russa

Nel video un fucile che sembra provenire dalla I guerra mondiale, rinvenuto da un militare di Kiev che si mostra incredulo: nella trincea russa,

catturano diversi soldati, trovando diverse armi malmesse o "d'epoca". Si tratterebbe di un filmato "della recente operazione vicino a Bakhmut dai soldati della 1a compagnia della 3a brigata d'assalto", così nel post sarcastico, diffuso sui social ucraini.

Institute of War: avanzata Ucraina vicino Bakhmut, potrebbe creare un "dilemma di schieramento per i russi"

"Le operazioni offensive dell'Ucraina vicino a Bakhmut potrebbero costringere la Russia a prendere una decisione difficile sull'opportunità di ritirare le forze difensive da altre regioni dell'Ucraina", così l'Istituto per lo studio della guerra nella sua ultima analisi: "La Russia ha già dispiegato rinforzi nell'area di Bakhmut, dove gli ucraini hanno riferito di aver compiuto progressi nella riconquista del territorio conquistato". ISW ha citato fonti russe, che hanno riferito di controffensive ucraine "lungo quattro sezioni del fronte".

"La Russia non ha le truppe per difendere l'intera linea del fronte di 800 chilometri con uguale vigore", avevano detto gli esperti dell'Iws, lo scorso Maggio.