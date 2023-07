Eraclea, il video del trenino turistico che si è rovesciato

Nessun ferito grave ma momenti di paura ad Eraclea, in provincia di Venezia, per il ribaltamento di un trenino turistico. Coinvolte numerose famiglie con bambini, soccorse dal personale del Suem 118. Una decina le persone per le quali è stato necessario l'intervento medico.

Le cause

All'origine dell'incidente, sulle cui cause indagano i Vigili del fuoco e i Carabinieri, forse un tombino sporgente che ha reso irregolare il manto stradale.