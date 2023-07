Il video della grande esplosione di un deposito di munizioni a Makiivka occupata

Questo video mostra un deposito di munizioni scovato da un drone all'interno di un'area residenziale di Makiivka, città di 300 mila abitanti nella parte occupata della regione di Donetsk, subito a est del capoluogo, e la grande esplosione che lo ha distrutto, la sera di martedì 4 luglio 2023. Si distinguono anche le deflagrazioni secondarie delle munizioni raggiunte dalla fiamme. "Come risultato del fuoco di precisione delle unità delle forze di difesa, un'altra formazione di terroristi russi a Makiivka temporaneamente occupata ha cessato di esistere", ha scritto su Telegram l'ufficio di comunicazione strategica delle forze armate ucraine. Come facilmente ricostruibile da mappe e fotografie satellitari, il complesso si trova a poche centinaia di metri da un ospedale. I mezzi di informazione russi hanno pubblicato foto e realizzato dirette dell'ospedale, i cui vetri sono saltati per l'onda d'urto, sostenendo che sia stata proprio la struttura sanitaria a essere colpita da fuoco ucraino: non si vedono però segni di incendio né di esplosione, mentre, oltre alle immagini in questa pagina, sono molti i video e le foto che mostrano la palla di fuoco nei cieli della città occupata, ripresa da diverse angolazioni. "Al momento, 41 persone sono state ferite dai bombardamenti, tra cui due bambini. Una persona è stata uccisa", ha detto il sindaco installato dal Cremlino, Vladislav Klioutcharov, al canale russo Rossiya 24, riferendo di 40 edifici danneggiati.

(video da Telegram @donetchan)