Il videoracconto di un'operazione delle Forze speciali ucraine sul delta del Dnipro

"Dopo aver condotto una ricognizione aerea su una delle isole del Delta del fiume Dnipro, sono state scoperte posizioni nemiche e un oggetto non identificato, che ha notevolmente compromesso il funzionamento degli strumenti di ricognizione. È stata presa la decisione di avanzare e colpire i soldati russi e e successivamente prendere il controllo dell'isola Dopo una pianificazione dettagliata, i militari del 73° Centro per operazioni speciali marittime delle forze speciali ucraine sono avanzati su due barche e hanno preso d'assalto le posizioni nemiche. Il lavoro del gruppo d'assalto è stato completato dagli operatori di droni suicidi. Come risultato dell'operazione, una barca nemica è stata distrutta e una è stata danneggiata. Inoltre, cinque occupanti sono stati neutralizzati". Così viene descritta questa sul canale Telegram delle forze speciali l'operazione mostrata e raccontata in questo video, pubblicato in versione sottotitolata in inglese dal profilo Twitter @bayraktar_1love.