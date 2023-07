Improvviso temporale con grandine a Saragozza, l'acqua trascina via le auto con la gente dentro

Un forte temporale con pioggia e grandine ha provocato gravi danni giovedì pomeriggio a Saragozza, in Spagna, soprattutto nella parte sud della città e nei comuni limitrofi. Secondo quanto riportato dal giornale ABC, il grande temporale è iniziato poco prima delle sei del pomeriggio ed è durato solo tra i 15 e i 20 minuti, tempo sufficiente per paralizzare la rete di tram, il principale sistema di trasporto in città, nonché gran parte delle le linee di autobus pubblici. Il traffico ferroviario, sia ad alta velocità che convenzionale, è rimasto bloccato tra Saragozza e Barcellona e si è dovuto deviare i voli da Palma.

Il forte maltempo ha interessato buona parte dell'Aragona, spostandosi da est verso ovest. I comuni di Calatayud e Cariñena sono stati colpiti, principalmente a causa dei danni provocati dalla grandine sui tetti. Le colture frutticole sono state gravemente danneggiate proprio quando buona parte della produzione stava per essere raccolta.