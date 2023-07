Indonesia. Un treno passeggeri si schianta su un camion fermo sui binari – Video

Un treno passeggeri diretto a Giacarta si è schiantato contro un camion con rimorchio su un ponte a Jalan Madukoro, a Semarang in Indonesia martedì sera.

I video circolati sui social media mostrano il camion che rimane bloccato sui binari e l’autista che si allontana poco prima dell’impatto.

La collisione ha causato una forte esplosione. La locomotiva è piombata sulla motrice, che in quel momento non trasportava alcun carico sul rimorchio, trascinandola per una cinquantina di metri.

Il capo della polizia della città di Semarang, il commissario Irwan Anwar, ha dichiarato che non ci sono state vittime nell'incidente. Un solo passeggero è rimasto ferito saltando dalla carrozza durante l'incidente.