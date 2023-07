“La Bielorussia è un grande gulag, l’Italia ci aiuti a fare sentire la nostra voce”

La leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya è a Roma per chiedere il sostegno del governo italiano. Condannata in contumacia a 15 anni di carcere per cospirazione, vive in esilio dalle elezioni del 2020. Tikhanovskaya si era candidata alla presidenza dopo l’arresto di suo marito Sjarhei, anche lui candidato a guidare il Paese contro Lukashenko.

Due giorni fa un messaggio anonimo le annunciava la sua morte in prigione, ma ora l’uomo riappare in un video in carcere.