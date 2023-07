Lo sconforto dei Vigili del Fuoco: "Una scoperta drammatica"

Sono morti i due fratellini di 6 e 7 anni dispersi e cercati per ore a Manfredonia, in provincia di Foggia. I corpi dei due bambini sono stati recuperati nell'acqua di uno dei bacini d'irrigazione di un'azienda agricola della zona, dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.



Nel video le parole di Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei Vigili del Fuoco, durante un collegamento con Rainews24