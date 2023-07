Iraq, demolito minareto del 1727 per allargare la strada: “Andava spostato e non distrutto”

Fa discutere la demolizione della moschea di Siraji, con annesso il minareto risalente a 300 anni fa. La decisione, delle autorità locali della città meridionale irachena di Bassora, è stata presa nell'ambito di un progetto di espansione stradale. Scelta che ha fatto infuriare la popolazione locale ma anche le autorità religiose e culturali, che hanno giudicato la vicenda come un'ulteriore erosione del patrimonio culturale iracheno. “Tutti i popoli preservano la propria storia, qui distruggono tutto?”, ha dichiarato un residente di Bassora alla vista del bulldozer in azione. Lo stesso ministro della Cultura iracheno, Ahmed al-Badrani, ha dichiarato di non aver concesso alcun permesso di distruzione ma al contrario di aver concordato il trasferimento del minareto.

Qualcosa nella comunicazione con le autorità locali non ha funzionato e ciò che resta dell'antica “torre” del 1727 è un mucchio di macerie e polvere. Alto 11 metri, con una guglia realizzata in mattoni di fango e finemente decorato con ornamenti turchesi, l'antica costruzione è vittima di incuria e degrado. E ora da Bassora i timori si estendono anche a Baghdad, dove i piani di espansione infrastrutturale minacciano altre edificazioni storiche. Asaad Al Eidani, governatore di Bassora, ha difeso la scelta: “Avevamo avvertito le autorità sunnite e concesso loro un anno di tempo per riposizionare il minareto in un altro posto”. Tesi smentita da Mohammed Munla, guida spirituale di Bassora, che ha giudicato la mossa piuttosto “frettolosa”.