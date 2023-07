Il cratere crolla e intorno al vulcano si crea un lago di lava scintillante

"Mi trovavo vicino al vulcano durante l'eruzione in corso quando un'enorme parte del cratere è crollata e la lava si è riversata tutta intorno”, ha detto Jakob Vegerfors che ha ripreso con il suo drone il momento in cui il magma si è aperto il varco ed è fuoriuscito dalle fessure aperte creando in pochi istanti un piccolo lago di lava scintillante.

La nuova eruzione del vulcano Fagradalsfjall è iniziata dieci giorni fa.

