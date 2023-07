Italiano morto in Colombia, forse ucciso durante un pestaggio

E' avvolta dal mistero la morte di Alex Melesson, trentatrenne italo francese che prima di trasferirsi in Colombia viveva in Umbria. A Medellin, dove nella notte fra domenica e lunedì il giovane ha perso la vita in ospedale dopo essere stato trovato agonizzante lungo una strada.

Picchiato a morte per motivi che sono ancora tutti da chiarire, secondo le prime informazioni rimbalzate a Cannes dove il ragazzo era cresciuto prima di trasferirsi a Umbertide, città dalla quale la madre Irene era emigrata da ragazza e dove sia Alex che il fratello minore trascorrevano da sempre le estati con la mamma e il Papà Pascal, chef, e i parenti.

Tre anni fa, dopo un periodo passato a Strasburgo, la decisione di trasferirsi in Umbria dove Alex ha vissuto, prima ospite nel B&B di una cugina, ristoratrice in centro, poi in un appartamento affittato. Fino al giugno scorso quando ha deciso di volare fino in Colombia. Una decisione che aveva sorpreso molto amici e familiari, visto che il ragazzo lavorava fra Città di Castello e Umbertide con una cooperativa appaltante del servizio 118. Guidava le ambulanze, come aveva fatto in precedenza anche in Francia dove era stato fra i soccorritori che avevano operato sulla promenade des Anglais di Nizza dopo l'attentato che nel 2016 aveva causato 86 vittime fra la folla falciata da un camion mentre partecipavaa ai festeggiamenti del 14 luglio.