"Il razzismo sarà sempre con noi", dice Marlon James

Il razzismo continuerà ad esistere per lungo tempo nel mondo occidentale, o possiamo vedere segnali di cambiamento?

Antonio Monda ne ha parlato con lo scrittore giamaicano Marlon James, vincitore del Man Booker Prize nel 2015 per "Breve storia di sette omicidi". Ne è scaturita una conversazione a tutto campo sulla società, i pregiudizi, la politica americana - e poi il ruolo di Barack Obama, la città di New York e altro ancora.

Da Wikipedia: Marlon James è nato a Kingston, in Giamaica, il 24 novembre 1970. Dopo aver collezionato ben 78 rifiuti [2], esordisce nel 2005 con il romanzo Il Diavolo di John Crow. Nel 2009 pubblica Le donne della notte al quale seguirà nel 2015 il libro della definitiva consacrazione: Breve storia di sette omicidi vincitore del Booker Prize (primo scrittore giamaicano ad essersi aggiudicato il riconoscimento). Vive tra il Minnesota (dove insegna all'Università), New York e la Giamaica