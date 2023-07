Jovanotti sulla sedia a rotelle: "Rischio la trombosi, per ora niente aereo"

È un racconto quotidiano quello di Jovanotti, costretto a restare a Santo Domingo in seguito all'incidente in bicicletta che gli ha causato la frattura della clavicola e del femore. “Dopo un'operazione così importante non posso salire su un aereo, rischierei una trombosi”, spiega il cantante ai fan che lo seguono su TikTok. In sedia a rotelle, Jovanotti condivide questi momenti difficili in cui sta cercando di recuperare più velocemente possibile le forze per affrontare il viaggio in Italia e la conseguente riabilitazione: “Come dice il mio amico Fabrizio Borra, appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui, ad agosto”, dice Cherubini.