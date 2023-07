Kiev: bombardato un rifugio durante una distribuzione di aiuti ai civili, 4 morti e 13 feriti -Video

Lo scorso novembre il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky annunciava l'iniziativa dei “punti di invincibilità”, rifugi dotati di riscaldamento, acqua, internet, materiale di primo soccorso, spazi per madri e figli piccoli, utilizzati anche per distribuire aiuti umanitari. Uno di questi, a Orikhiv, centro abitato della regione di Zaporizhzhia a pochi chilometri dalla linea del fronte, è stato bombardato domenica 9 luglio. Il governatore regionale Yuriy Malashko ha affermato che si è trattato di due bombe aeree teleguidata, e che una distribuzione di aiuti era in corso in quel momento. Il bilancio delle autorità locali è di 4 morti (3 donne e un uomo) e 13 persone ferite. Questo video è stato pubblicato dal ministero della Difesa ucraino.