La statua della Madre Patria è uno dei simboli di Kiev. Fu inaugurata il 9 maggio 1981 da Leonid Brežnev.

L'intero monumento, progettato dallo scultore Evgenij Vučetič, è alto 102 metri, la sola statua della Madre Patria 62. Fu costruita come parte del Museo della Grande Guerra patriottica, dedicato alla guerra dell'Unione Sovietica contro la Germania nazista durante il secondo conflitto mondiale. Oggi simboleggia proprio la resistenza dell'Ucraina a Mosca.

La statua è costruita in titanio. L'intero monumento, compreso il basamento in calcestruzzo armato, pesa 560 tonnellate. La "Madre Patria" tiene al braccio destro una spada lunga 16 metri e pesante 9 tonnellate, e al braccio sinistro uno scudo che misura 13 per 8 metri, con lo stemma dell'Unione Sovietica. La punta della spada fu in seguito tagliata per evitare che il monumento superasse in altezza il monastero ortodosso di Pečerska Lavra.