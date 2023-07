La balena semina il panico tra i bagnanti sulla spiaggia di La Antilla

È arrivata vicino alla riva della spiaggia di La Antilla facendo tremare i bagnanti che hanno immortalato la scena: protagonista un cucciolo di balena dal becco di Cuvier. In acqua c'erano diverse persone, alcune a bordo di un gonfiabile altre impegnate con la tavola da surf. Fortunatamente, il cetaceo, tra i sei e i sette metri di lunghezza, non si è mostrato pericoloso. Nessuna aggressione, dunque, soltanto un incontro ravvicinato che ha, inevitabilmente, seminato il panico. Nella confusione iniziale, l'animale è stato identificato come un'orca, poi la Polizia Locale di Lepe ha precisato: “Non era un'orca né uno squalo, ma una balena innocua e disorientata”.