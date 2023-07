Filippine. Una barca carica di passeggeri si rovescia vicino a Manila: oltre 20 morti

È corsa contro il tempo per salvare i passeggeri di una imbarcazione che giovedì si è rovesciata a causa del forte vento vicino alla capitale delle Filippine.

Secondo le notizie fornite dalle autorità e dalla Guardia Costiera delle Filippine (PCG) le vittime accertate sono 25, mentre 40 persone sono state tratte in salvo e sono in corso le ricerche di sei dispersi. Non è chiaro il numero delle persone a bordo al momento dell’incidente.

La barca si trovava a circa 45 metri dalla terraferma quando è stata colpita da un forte vento che ha provocato il panico di tutti i passeggeri che si sono spostati su un lato, causando il capovolgimento dell'imbarcazione al largo delle acque di Binangonan, ha dichiarato la PCG. Binangonan è una città costiera a due ore di macchina dalla capitale Manila.

Le Filippine, un arcipelago di oltre 7.600 isole, sono state colpite questa settimana dal tifone Doksuri, con venti che hanno raggiunto i 175 chilometri orari sull'isola di Luzon.

Dopo il passaggio di Doksuri, giovedì è stata autorizzata la navigazione di alcuni traghetti e imbarcazioni.

Il tifone si è spostato dopo aver colpito le Filippine settentrionali e aver intensificato le piogge monsoniche stagionali in un'ampia fascia dell'arcipelago.

Almeno nove persone sono morte, soprattutto a causa di frane, inondazioni e alberi abbattuti, e migliaia di persone sono state costrette a sfollare.