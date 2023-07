Aretha Franklin, il manoscritto trovato nel divano è un testamento valido

La decisione della giuria di Pontiac è stata rapida: appena un’ora di camera di consiglio dopo la raccolta delle testimonianze nel processo iniziato lunedì . Il manoscritto trovato tra i cuscini di un divano qualche mese dopo la morte di Aretha Franklin, avvenuta nell’agosto nel 2018, è un testamento valido per lo Stato del Michigan.

Da una parte Kecalf ed Edward, dall’altra il fratello Ted White II, la disputa legale che da cinque anni ha messo uno contro l’altro i figli della cantante è giunta a una svolta.

Ed è una svolta favorevole a Kecalf (KELF') e Edward Franklin, i cui avvocati hanno sostenuto che il documento, datato 2014, avrebbe dovuto prevalere su un testamento del 2010, scoperto più o meno nello stesso periodo in un armadietto chiuso a chiave nella casa della Regina del Soul nella periferia di Detroit. La versione più vecchia, hanno sostenuto i legali di Ted White II avrebbe dovuto prevalere in quanto autenticata e firmata più volte da Aretha.

"Penso che sia una cosa fantastica. Credo che lei (Aretha Franklin, ndr) sarebbe molto felice. In questo momento è orgogliosa che le sue volontà siano state rispettate", ha detto Kecalf Franklin uscendo dal tribunale dopo la decisione.

Aretha Franklin è morta nell’agosto del 2018 all'età di 76 anni senza lasciare un testamento formale e dattiloscritto. Entrambi i manoscritti, con cancellature e passaggi difficili da decifrare, sono emersi nel 2019, quando la nipote, Sabrina Owens, all’epoca esecutrice testamentaria, ha passato al setaccio la casa in cerca di documenti.

Una versione, datata giugno 2010, è stata trovata in un cassetto chiuso a chiave, insieme a contratti discografici e altri documenti.

La versione più recente, del marzo 2014, è stata trovata all'interno di un quaderno a spirale sotto i cuscini del divano del soggiorno.

Anche se entrambe le versioni sembrano indicare che tutti i figli della Franklin avrebbero condiviso i proventi della musica e dei diritti d'autore, ci sono differenze tra la versione del 2010 e quella del 2014.

Tra beni immobiliari, denaro e copyright sulle canzoni, il patrimonio di Aretha Franklin è stimato intorno ai 5 milioni di dollari.

Il figlio maggiore di Aretha, Clarence, che vive in un alloggio assistito sotto tutela, non è stato coinvolto nella controversia. Riceverà una percentuale non precisata dell'eredità in base a un accordo raggiunto prima del processo tra i fratelli e il suo tutore.