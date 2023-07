La facciata della casa di Mortegliano martoriata dalla grandine: “Sembrano granate”

Famosa per il campanile più alto d'Italia, Mortegliano (Udine) è finita alle cronache per i pesanti danni subiti in seguito alla violenta grandinata che ha lesionato i muri delle case e spaccato i vetri di abitazioni e auto. Nello specifico, le immagini mostrano la “facciata-simbolo” di una casa vittima di chicchi di grandine a dir poco “sopra la media”. “Sembra siano esplose delle granate”, è il commento della gente del posto. “Non c'è una casa indenne”, ha dichiarato il primo cittadino Roberto Zuliani. Cinquemila abitanti, Mortegliano è stata devastata in “5 minuti”. Sono gli stessi residenti a raccontare sui social la violenta tempesta di grandine. Un “bombardamento” che ha lasciato dietro di sé paura e devastazione.