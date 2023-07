La giornalista russa Milashina aggredita in Cecenia

"Ci stavano già aspettando all'aeroporto. Aleksandr (Nemov, ndr) crede che alcuni di loro abbiano volato con noi. Hanno iniziato a seguirci non appena siamo saliti a bordo del taxi", ricorda Elena Milashina, in un video pubblicato da Team contro la tortura. Durante l'aggressione, gli assalitori hanno detto alla giornalista di Novaya Gazeta: "Sei stata avvertita. Lascia questo posto e non scrivere nulla". Milashina ha tuttavia anticipato la sua intenzione di tornare a Grozny per il processo di appello contro Zarema Musaeva, che oggi è stata condannata a 5 anni e mezzo di prigione. "Le donne nel Caucaso non sono mai state prese prigioniere. Venivano aggredite, uccise, ma mai prese ostaggio", commenta, riferendosi al caso della madre dei dissidenti costretti a lasciare il paese, nonché moglie di un ex giudice federale.