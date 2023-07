A un anno dal crollo della Marmolada le immagini della montagna riprese da un drone

Un anno dopo la tragedia, appare in condizioni nettamente migliori rispetto alla situazione dei giorni che hanno preceduto tra giugno e luglio 2022 il collasso di un'ampia porzione del ghiacciaio. L'innevamento quest'anno è decisamente migliore, complice anche le nevicate tardive. Siamo però solo all'inizio del periodo più critico per i ghiacciai e l'estate è ancora lunga. Sotto i 3.000 metri la neve già resiste molto a fatica. Come mostrano le immagini dal drone girate nella zona di Punta Serauta, stazione intermedia della funivia che porta fino a Punta Rocca, anche quest'anno in alcune aree del ghiacciaio sono stati posizionati visibili i teloni per contenere lo scioglimento.