La preoccupazione degli italiani a Niamey: "Situazione volatile, noi occidentali siamo a rischio"

Sono poco meno di cento gli italiani in Niger in questo momento. “Li seguiamo uno ad uno e nessuno di loro è in pericolo”, dice il ministro degli esteri Tajani. Valerio Cataldi, corrispondente da Nairobi, è riuscito a parlare con Beatrice Bianchi, bloccata in un albergo di Niamey, capitale del Niger. La sua è una testimonianza preoccupata per lei e per gli altri dieci italiani bloccati nello stesso hotel, quasi tutti di Anagni, ma anche per il Niger, un paese che conosce e frequenta da molti anni.