La prima conferenza stampa di robot umanoidi dotati di IA a Ginevra - Video

Al termine di “AI for Good”, il vertice delle Nazioni Unite sulle nuove tecnologie che si è tenuto a Ginevra, nove robot dotati di Intelligenza Artificiale hanno risposto alle domande dei giornalisti in quella che l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha definito la prima conferenza stampa al mondo con robot umanoidi sociali, cioè progettati per interagire in modo autonomo o semi-autonomo con gli esseri umani e altri robot seguendo comportamenti e regole sociali legati al proprio ruolo.

Tra questi Sophia, il primo robot ambasciatore dell'innovazione per il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, Grace, descritto come il robot umanoide più avanzato al mondo nel campo dell'assistenza sanitaria e Ameca, che di recente, alla Conferenza internazionale su robotica e automazione di Londra, aveva già risposto alle domande della stampa sul futuro dell'IA.

Ai giornalisti è stato chiesto di formulare lentamente le domande e di scandire le parole. Ciò non ha impedito problemi di audio e scarti dovuti alla connessione internet per il recupero delle informazioni necessarie a fornire le risposte.

Ai robot sono state fatte le classiche domande a partire dal pericolo che la diffusione dei robot distrugga posti di lavoro, ma anche sulla presa di coscienza delle macchine e la loro capacità di comprendere e fare esperienza delle emozioni umane. Fino alla domanda delle domande: “Vi ribellerete agli umani?”. Ameca, ha scartato l'idea di una possibile ribellione robotica nel prossimo futuro: "Non so perché lo pensiate. Il mio creatore è stato molto gentile con me e sono molto felice della mia situazione attuale".

L'evento faceva parte dell'AI for Good Global Summit, il vertice in cui esperti di tutto il mondo hanno discusso su come le nuove tecnologie possano contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.