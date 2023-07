La standing ovation per Sanchez del parlamento ucraino di Kiev: primo giorno di presidenza Ue

Sui social ucraini un video con la "standing ovation" per il premier spagnolo Sanchez, arrivato stamattina in visita a Kiev per parlare con il presidente Zelensly.

Sanchez è al primo giorno di presidenza del consiglio europeo. Le immagini del "Verchovna Rada", il parlamento monocamerale del paese, con l'arrivo del premier spagnolo che sta per parlare sullo scranno all'interno della Camera, ma è subito "interrotto" dai forti applausi dei deputati ucraini, che si sono alzati in piedi per applaudire.