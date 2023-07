L'agguato a colpi di machete e pistole a Milano: il video della violenta rissa, 14 arresti

Le immagini della rissa con machete e colpi d’arma da fuoco, avvenuta lo scorso Aprile tra il quartiere Gratosoglio a Milano e il Comune di Rozzano (MI): la Polizia di Stato arresta 14 persone, destinatarie di ordinanza di custodia cautelare e gravemente indiziate dei reati di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo e esplosioni pericolose in luogo pubblico.



Si tratta di italiani, magrebini e albanesi: il raid violento era avvenuto in Via Costantino Baroni a Milano, arteria stradale centrale del quartiere Gratosoglio, al confine con il Comune di Rozzano (MI). Dalle immagini delle telecamere - video - la ricostruzione dei fatti e l'identificazione dei responsabili delle azioni violente.

Impiegate Squadre Mobili di Milano, Alessandria, Caserta, dei Commissariati Porta Ticinese e Scalo Romana nonché di numerose pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Lombardia, di un nucleo del Reparto Mobile di Milano e di un elicottero del Reparto Volo di Milano.