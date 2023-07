Lanci notturni di missili russi contro obiettivi nella regione di Odessa, video delle esplosioni

Video dei lanci notturni di missili russi su Odessa, diffusi sui social ucraini. Secondo i post, si tratterebbe di razzi supersonici "Onyx".



La Russia ha colpito la zona di Odessa per la seconda notte consecutiva, in coincidenza con la scadenza dell'accordo per l'export di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Come ha fatto sapere su Telegram il governatore della revione Oleg Kiper, l'allerta e' ora finito, e i dettagli sulle conseguenze di questo nuovo attacco saranno forniti successivamente. In precedenza, le forze dell'aviazione di Kiev avevano segnalato il lancio di missili Kalibr dal Mar Nero e Kiper aveva invitato gli abitanti della regione a restare nei rifugi. Nella regione di Odessa si trovano i tre porti attraverso i quali l'Ucraina ha potuto, nel quadro dell'accordo scaduto lunedi' scorso, esportare i suoi prodotti agricoli nonostante la guerra. La Russia ha ora sospeso la sua adesione all'accordo, perche' le sue condizioni non sono state rispettate e ha minacciato l'Ucraina che aveva espresso l'intenzione di proseguire l'export di grano tramite il Mar Nero.