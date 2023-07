L'attacco di droni ucraini su Mosca: l'arrivo sui cieli della capitale russa ripreso da una finestra

Due droni sono esplosi sulla capitale russa, intercettati dalla contraerea: di tratta di due uav lanciati dall'Ucraina, che hanno attaccato Mosca nelle prime ore del mattino: intercettati e distrutti, ha detto il ministero della Difesa russo.

Le agenzie di stampa statali hanno riferito che frammenti di droni sono stati trovati a 2 chilometri (1,2 miglia) dagli edifici del ministero.

Un "attacco terroristico", secondo il ministero della Difesa "non ci sono state vittime". Il sindaco Sergei Sobyanin ha dichiarato sulla sua app di messaggistica Telegram che due edifici non residenziali sono stati colpiti durante l'attacco, avvenuto intorno alle 4 del mattino. Non è chiaro se i droni abbiano colpito gli edifici quando sono stati abbattuti o se abbiano deliberatamente preso di mira gli edifici.

Il traffico è stato chiuso su Komsomolsky Avenue, così come su Likhachev Avenue a sud di Mosca, dove è stato danneggiato un grattacielo per uffici, hanno riferito le agenzie di stampa russe.

Non ci sono stati commenti immediati da Kiev. L'Ucraina non rivendica quasi mai pubblicamente la responsabilità di attacchi all'interno della Russia o sul territorio ucraino controllato dalla Russia, ma negli ultimi mesi ha affermato che la distruzione delle infrastrutture militari russe aiuta la controffensiva di Kiev.