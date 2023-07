Le fiamme circondano lo scalo di Palermo: il grande incendio fa paura

A causa dell'emergenza incendi che sta interessando il territorio, l'Aeroporto di Palermo ha annunciato sui social che lo scalo sarà chiuso fino alle 11 di questa mattina. I voli programmati subiranno cancellazioni e ritardi. Per ragioni di sicurezza si consiglia di non raggiungere l'aeroporto. Su indicazioni della Polaria, al momento i passeggeri non accederanno nelle sale imbarchi. Al momento il sito dell'aeroporto di Palermo non è consultabile.