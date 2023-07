Le spettacolari immagini dal drone dei lavori in corso a Notre-Dame

Lavori in corso nel cantiere di Notre-Dame dove si lavora per il ripristino del grande tetto sopra la navata e il coro. Le circa cento capriate necessarie per sostenerlo sono state ricavate da 1.200 querce e inizieranno a essere installate a partire dalla fine di agosto.

I lavori proseguiranno durante i Giochi Olimpici del prossimo anno e la riapertura al pubblico della cattedrale è prevista per il dicembre 2024.

Pochi giorni fa le parti strutturali del telaio in legno della copertura, realizzate ed assemblate in atelier specializzati di Ivry-sur-Seine, alle porte di Parigi, sono state consegnate al cantiere su una chiatta via Senna.

Il 15 aprile 2019 un enorme incendio divampò nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Le fiamme si propagarono rapidamente distruggendo la guglia, la copertura della navata e del transetto e la struttura del tetto in legno. Quest'ultima era la più antica di Parigi, costruita con il legno di 1.300 querce (circa 21 ettari di foresta).

Prima dell'incendio, la cattedrale, simbolo della Francia e tra i luoghi più emblematici d'Europa, accoglieva annualmente 12 milioni di visitatori, 2.400 funzioni religiose e 150 concerti. Il cantiere può contare su uno slancio di solidarietà senza precedenti, con donazioni provenienti da tutto il mondo per 844 milioni di euro.