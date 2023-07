L'editto bulgaro

Con tono perentorio, e senza ricordarne i nomi, («come si chiama l'altro?») Silvio Berlusconi, allora presidente del Consiglio, annuncia in conferenza stampa che: «L'uso che Biagi, Santoro e Luttazzi hanno fatto della televisione pubblica, pagata coi soldi di tutti, è un uso criminoso. E io credo che sia un preciso dovere da parte della nuova dirigenza di non permettere più che questo avvenga».

Nel giro di poco tempo Biagi, Santoro e Luttazzi saranno estromessi dai palinsesti della RAI. Santoro tornerà in Rai nel 2006 con la trasmissione Annozero, Biagi nel 2007, pochi mesi prima della sua morte. Luttazzi invece non ha più ottenuto la conduzione di un proprio programma in Rai.