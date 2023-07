Leonessa in fuga a sud di Berlino: “Non uscite di casa”

Dall’alba di giovedì la polizia tedesca sta dando la caccia a un grosso “felino selvatico”, probabilmente una leonessa, avvistato la notte scorsa nella zona di Brandeburgo a sud di Berlino. Finora nessuna traccia dell’animale.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte quando alcuni testimoni hanno avvistato quello che, all'apparenza, sembrava un grosso felino all'inseguimento di un cinghiale, riprendendo anche la scena per alcuni secondi con lo smartphone.

Su un'app ufficiale, le autorità hanno inviato un messaggio per avvisare che potrebbe trattarsi di una leonessa. La polizia ha invitato a non uscire e a tenere in casa gli animali domestici.

L'area delle ricerche, a cui partecipano veterinari e cacciatori con l’aiuto di elicotteri e droni, interessa i comuni di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf ma l’avvertimento è stato esteso anche ai quartieri meridionali della capitale.

Un portavoce della polizia del Brandeburgo, Daniel Keip, ha detto ad Afp che al momento la provenienza dell'animale "non è chiara". Successivamente, parlando a radio Rbb, ha precisato che "nessun bioparco, zoo o circo ha segnalato la scomparsa di animali".