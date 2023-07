L'india riparte alla conquista della Luna: lanciata la missione Chandrayaan-3

Nella sala di controllo della missione al Satish Dhawan Space Center dove gli ingegneri e gli scienziati dell'Agenzia spaziale indiana monitoravano il lancio, gli applausi hanno salutato la partenza di Chandrayaan-3, la missione con cui l’India riparte alla conquista della Luna dopo il tentativo fallito del 2019.

Chandrayaan-3, che in sanscrito significa "veicolo lunare", è decollato alle 14:35 (ora locale) da una rampa di lancio a Sriharikota, nel sud dell'India.

A bordo un lander denominato Vikram, con al suo interno il rover Pragyan che pesa appena 26 chilogrammi. L'obiettivo della missione è esplorare la superficie lunare per fornire dati utili alla comunità scientifica sulle proprietà del suolo e delle rocce, le composizioni chimiche ed elementari, compresa la presenza di acqua.

La sonda impiegherà poco più di un mese prima di raggiungere l’orbita lunare e dovrebbe tentare l’allunaggio tra il 23 il 24 agosto nella regione del Polo Sud, non lontano dai siti scelti anche per le missioni Artemis. In caso di successo l’India diventerebbe il quarto Paese - dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina - a realizzare questa impresa.

La regione polare, sul lato nascosto della Luna, è un’area di grande interesse scientifico per l’esplorazione perché è qui che, a partire dai dati forniti nel 2008 dalla “sorella maggiore” Chandrayaan-1, è stata confermata la presenza di riserve di ghiaccio d’acqua sul nostro satellite.

Il precedente tentativo indiano di far atterrare una navicella vicino al Polo Sud della Luna si è concluso con un fallimento nel 2019. Il veicolo è entrato nell'orbita lunare ma ha perso il contatto con il suo lander che si è schiantato durante la discesa finale a causa del malfunzionamento dei propulsori frenanti.