San Francisco, la sede del quartier generale di Twitter cambia logo: via l'uccellino avanti la X

Twitter cambia logo, di nome e di fatto.

Dopo la sostituzione sul social media, arriva quella del logo sulla sede del quartier generale dell'azienda a San Francisco, in California.

Venerdì 28 luglio, sono state rimosse le lettere dall'insegna decennale ed è stato installato un gigantesco logo "X" sul tetto dell'edificio.

Dopo 17 anni con un iconico uccello blu, diventato il simbolo della trasmissione di idee al mondo, il miliardario Elon Musk ha ribattezzato Twitter come X e, oltre a svelare un nuovo logo, ha segnato un punto di svolta annunciando che il social network diventerà una piattaforma più ampia per le comunicazioni e le transazioni finanziarie: progetto descritto come «l’App per tutto».