L'orribile momento in cui due aerei militari si sono scontrati a mezz'aria in Colombia

Sfortunato e orribile incidente aereo in Colombia. Precipitano due velivoli super tucano del comando numero 2 dell'aeronautica militare. I veicoli si sono scontrati durante l'addestramento presso la base militare di Apiay a Villavicencio. È stata confermata la morte del tenente colonnello Mario Andrés Espinosa González.

“I piloti non muoiono, volano solo più in alto” recita il post di commiato della Fuerza Aerea Colombiana per il tenente colonnello caduto, altri due piloti sono rimasti feriti.