Lutto nel mondo del surf: Mikala Jones muore dissanguato in Indonesia

Mikala Jones, surfista professionista di origini hawaiane, è morto domenica, a causa di un bruttissimo incidente mentre era in acqua cercando di cavalcare un'onda: l'atleta di 44 anni ha subito un profondo taglio all'inguine causato dal lembo della tavola, che gli ha reciso l'arteria femorale, è morto dissanguato nonostante i tentativi di salvarlo.

Un altro surfista, l'uruguaiano Santiago Pereira, presente al momento della tragedia, ha raccontato cos'è successo al sito web Duke: "Jones si è messo la sua actioncam in bocca e ha iniziato a remare con molta energia per surfare la seconda onda di una serie gigante - ha raccontato - Era molto grande. Uscendo dalla schiuma, alcuni secondi dopo, ho visto che aveva riportato un taglio all'inguine". Jones ha tentato di nuotare per arrivare a riva, ha spiegato Pereira, ma a quel punto era rimasto senza forze: "Siamo andati a cercare di aiutarlo. Suo nipote gli ha dato la sua tavola e, quando ci è salito sopra, è svenuto, perché stava perdendo molto sangue. Lo abbiamo messo sulla barca" tentando di fermare l'emorragia: "Respirava. Abbiamo chiesto aiuto. Siamo arrivati 20 minuti dopo sulla costa di Tuapejat dove l'ambulanza ci stava aspettando. Lo abbiamo fatto scendere dalla barca. Era incosciente. Lo abbiamo portato sulla barella dell'ambulanza, abbiamo chiuso le porte ed è andato in ospedale ma era troppo tardi" perché ci sono voluti "più di 20 minuti per metterlo sulla barca. Mikala aveva già perso molto sangue".





Isabella Lokelani, la figlia di Mikala, sul suo account Instagram ha pubblicato un post per ricordare il padre: “Grazie papà per avermi portato in così tante avventure, spingendomi a fare cose quando non volevo, insegnandomi così tante lezioni di vita, essendo sempre lì per me e rendendoci tutti felici. Non sarei la persona che sono oggi senza di te… Sei stato un papà fantastico, ti voglio tanto bene. Ci mancherai tutti e ti ameremo per sempre. Ti prometto che ti porteremo in tutti i posti giusti. prometto che sarò forte, continuerò a renderti orgoglioso, mi prenderò cura della mamma, di Violet e di tutta la nostra famiglia”.