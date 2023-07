Macron fischiato durante la parata sugli Champs-Élysées: “Dimettiti”

In una Parigi blindata, dopo i recenti scontri nelle banlieue per la morte del giovane Nahel, il presidente francese è stato fischiato e invitato a dimettersi. La scena, documenta dalle riprese video, è avvenuta nel mezzo del percorso sugli Champs-Élysées, quando Emmanuel Macron ha sfilato a bordo di un'auto militare. A un certo punto, tra gli applausi si è alzato un coro di “buu” e qualcuno ha gridato “Macron demission” (Dimettiti, ndr). Non ci sono soltanto i malumori delle periferie a condizionare l'azione Politica francese, da mesi la decisione di alzare l'età pensionabile ha scatenato violente proteste che hanno profondamente compromesso la popolarità del Presidente. L'episodio di disapprovazione è avvenuto durante l'annuale parata militare, anniversario della Presa della Bastiglia nel 1789: uno degli eventi chiave della Rivoluzione francese. L'ospite d'onore di quest'anno è stato il primo ministro indiano Narendra Modi.